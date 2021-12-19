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فريق فني حكومي لدعم البلديات في جباية الإيرادات المحلية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الحكم المحلي تكليف فريق فني من الوزارة، يتولى زيارة عدد من البلديات للمتابعة وتقديم الدعم الفني في المسائل المتعلقة بتحصيل الإيرادات المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق استهل عمله بزيارة بلدية طرابلس المركز، بحضور أمناء خزائن بلديات حي الأندلس، وجنزور، ومسلاتة، وأمناء الخزائن النوعية التابعة للحرس البلدي، حيث تم شرح أنواع الإيرادات المحلية، وكافة الإجراءات التنفيذية لتعبئة الإيصالات وباقي أدوات التحصيل، مثل الطوابع والتذاكر والدورة المستندية والمجموعة الدفترية.

وبدأت بلدية طرابلس المركز بجباية الإيرادات المحلية بعد تسليم الإيصالات المالية والدفاتر إلى الخزائن النوعية التابعة للحرس البلدي، بإشراف من وزارة الحكم المحلي، وفقاً للائحة الإيرادات المحلية رقم 330 لسنة 2021.

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قناة 218 الليبية

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