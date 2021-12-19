النائب العام يوجه رسالة إلى الصديق الكبير

طالب مكتب النائب العام في محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتنبيه مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني بضرورة التقيد بالأمر الولائي الصادر عن محكمة البيضاء الابتدائية، القاضي بانعقاد الجمعية العمومية التي انتهت بتغيير مجلس إدارة المصرف.

ودعا مكتب النائب العام في مراسلة موجهة لمحافظ المصرف المركزي، مجلس إدارة المصرف التجاري الذي يرأسه عبد الوهاب أحمد محمد، بضرورة الالتزام بالأحكام الناظمة لتكوين الجمعيات العمومية واجتماعاتها، وبالأخص تحديد مكان الاجتماع بالمقر الرئيسي للمصرف بمدينة البيضاء.

واعتبرت المراسلة استناد المجلس على إفادة من قبل مدير مكتب السجل التجاري العام “ضرب من ضروب النزاع وتنكب عن تنفيذ الأمر الولائي الصادر عن المحكمة”.

يُذكر أن محكمة البيضاء الابتدائية أصدرت أمراً ولائياً مشمولاً بالنفاذ المُعجّل بدعوة الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني، بالانعقاد في مقره الرئيس بمدينة البيضاء في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ صدور الأمر بتاريخ 16 ديسمبر الجاري.