اتفاق مبدئي على تسيير رحلات جوية لـ«الياسمين للطيران» التونسية من وإلى مطار طبرق

اتفقت إدارة مطار طبرق الدولي مع شركة «الياسمين للطيران» التونسية مبدئيًّا على تسيير رحلات جوية من وإلى المطار خلال الفترة المقبلة، على ما أفاد مصدر من إدارة مطار طبرق «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

جاء الاتفاق خلال اجتماع عقده مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله مع المدير الإقليمي لشركة «الياسمين للطيران» التونسية، مصعب مختار بولطيفة، بحضور مدير إدارة المعايير بمصلحة المطارات ورئيس لجنة تنظيم الخانات الزمنية بمصلحة المطارات وليد علي المصراتي، والمدير الإقليمي لشركة الياسمين للطيران التونسية جلال الأوراري.

وقال المصدر إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة تسيير رحلات بين طبرق وتونس، حيث تم الاتفاق المبدئي على البدء في تسيير الرحلات خلال الفترة المقبلة».

– مطار طبرق يبحث إعفاء «الليبية للخدمات الأرضية» من مديونية 8 سنوات

– عميد البلدية يؤكد غلق مطار طبرق أمام الرحلات الرسمية حال عدم فتحه للمواطنين

وأكد المدير الإقليمي لشركة «الياسمين للطيران» أنه سيسعى جاهدًا إلى تسيير الرحلات كحد أقصى يوم 15 يناير 2022، لتخفيف المعاناة على سكان ومواطني منطقة البطنان وما جاورها القاصدين تونس لغرض العلاج.

وشركة «الياسمين للطيران» هي شركة تونسية خاصة تأسست في العام 2011، لكنها لم تبدأ نشاطها إلا في أواخر العام 2019 بعد على شهادة المشغل الجوي والموافقة عليها رسميا للقيام بعمليات النقل التجاري وفق وكالة الأنباء التونسية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا