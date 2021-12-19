البعثة الأممية تنفي طرح خارطة طريق تتعلق بالانتخابات

نفى المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، جان العلم، صحة التصريحات المنسوبة للمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز حول خارطة طريق تتعلق بالانتخابات.

ووصف جان العلم في بيان، هذه الأنباء “بالمضللة وغير الصحيحة جملة وتفصيلاً، وتندرج في إطار الأخبار الكاذبة الهادفة إلى عرقلة جهود الوساطة وتضليل الرأي العام”، مضيفاً أن مهمة ويليامز تقضي بقيادة جهود الوساطة بين الليبيين لمساعدتهم على تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين، ومن بين هذه المسارات مسار دعم الانتخابات لا تقريرها.

وأكد “جان العلم” أن المستشارة ويليامز لا تزال في مرحلة إجراء المشاورات، والاستماع إلى رؤى الأطراف الليبية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بالانتخابات يعود لليبيين فقط وليس لأي طرف آخر، ووظيفة البعثة هي فقط التوفيق بينهم وتيسير جهودهم، وفق قوله.

ودعا العلم، وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة، وإلى استقاء الأخبار من مصادرها والجهة المعنية، منوهاً إلى أن هذه الأخبار المُلفّقة إنما تهدف لتزييف وعي الرأي العام والتشويش على جهود البعثة وفق البيان.

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