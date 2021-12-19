وزير خارجية فرنسا: سأبحث مع غوتيريش دور البعثة الأممية في إنجاز الانتخابات الليبية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لبحث الإصلاحات التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي هناك.

وأوضح لودريان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه في طريقة للقاء اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، ليبحث معه الإصلاحات التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا.

ولفت إلى أن اللقاء، سيطرق إلى دور البعثة في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وفق الإطار القانوني الذي يعتمده الليبيون.

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