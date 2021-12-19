افحيمة: البرلمان سيتخذ حزمة من الإجراءات بعد «24 ديسمبر»

استبعد صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، أن يكون البرلمان المسؤول عن إعلان تأجيل الانتخابات الليبية، مؤكدا أنه سيتخذ حزمة من الإجراءات بعد انقضاء الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وقال افحيمة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن البرلمان ليس معني بتأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن عنه سابقا.

ولفت إلى أن لجنة 75 بمساعدة البعثة الأممية هي من أعلنت عن موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، كموعد سياسي مفترض لإجراء الانتخابات في ليبيا، والمفوضية بدورها أعلنت مقدرتها الفنية على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ وهي التي عليها أن تعلن تعذر قيامها بذلك إذا كان قد تعذر عليها بالفعل.

ولفت إلى أن للبرلمان سكون له موقفا بعد انقضاء الموعد المحدد، يعلن فيه حزمة من الإجراءات حيال ذلك.

وأوضح أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل الانتخابات، ولكنه سيجتمع بعد 24 ديسمبر ليعلن عن تعذر أجرائها_ في حال تعذر ذلك بالفعل _ ويقدم لليبيين الأسباب الوارده في تقارير الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات، وعلى رأسها المفوضية العليا للانتخابات ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها.

وأكد أن إعلان البرلمان سيشمل حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها”.