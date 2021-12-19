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مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية يلتقي نظيره المصري

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-القاهرة

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، بنظيره المصري، السفير محمد أبو الخير، بالعاصمة المصرية القاهرة.

واستعرض السفير المصري خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأحد، العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مصر وليبيا، مؤكداً على أهمية مواصلة وتدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد، ثابت، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين ليبيا، ومصر وما تشهده من قوة ومتانة على كافة الاصعدة، مُستعرضاً سُبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الجارين.

 مُنوهاً في ختام اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.

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صحيفة العنوان الليبية

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