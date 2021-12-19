انفجار خزان أكسجين بمستشفى جالو المركزي

أفاد مراسل 218 في مدينة جالو، بانفجار هزّ مستشفى جالو المركزي في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأحد؛ ناتج عن انفجار خزان أكسجين طبي.

وأضاف المراسل أن الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن جالو رفقة النيابة العامة، باشرت التحقيقات في الحادث، ومنعت أطقم التصوير من دخول المخزن الذي وقع فيه الانفجار في انتظار وصول فريق مختص لمساندة التحقيقات.

يُذكر أن خزان الأكسجين بالمستشفى تبلغ سعته 10 آلاف لتر، وهو يُغذي المستشفى الذي يعمل بآلية شراء الخدمة التي اعتمدتها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية في المنطقة.

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