ترجيحات بتأجيل الانتخابات مع أمل طفيف لعقدها

الحديث حول تأجيل الانتخابات وأسبابه أصبح عنوان اللقاءات والمباحثات بعدما أصبح التأجيل شبه مؤكد، خصوصا تلك التصريحات الملمحة لإمكانية تعيين حكومة جديدة لقيادة البلاد بعد الرابع والعشرين من ديسمبر، أو إمكانية تمديدها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مندوبا ليبيا ومصر لدى الجامعة العربية يستعرضان سُبل تطوير العلاقات الثنائية
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
انفجار خزان أكسجين بمستشفى جالو المركزي
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
نقابة المخابز تبدي تخوفها من ارتفاع أسعار رغيف الخبز خلال الفترة القليلة المقبلة
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية يلتقي نظيره المصري
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
أضف تعليقـك