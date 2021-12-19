ترجيحات بتأجيل الانتخابات مع أمل طفيف لعقدها

الحديث حول تأجيل الانتخابات وأسبابه أصبح عنوان اللقاءات والمباحثات بعدما أصبح التأجيل شبه مؤكد، خصوصا تلك التصريحات الملمحة لإمكانية تعيين حكومة جديدة لقيادة البلاد بعد الرابع والعشرين من ديسمبر، أو إمكانية تمديدها.

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