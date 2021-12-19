العرض التأسيسي الأول للواء خالد بن الوليد بطبرق

أقيم في مدينة طبرق العرض التأسيسي الأول للواء خالد بن الوليد، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، ووكيل وزارة الداخلية، ومشائخ وأعيان وحكماء مدينة طبرق .

واقيمت في أغسطس الماضي مراسم عملية تسليم واستلام وضم الكتيبة 170 مشاة والكتيبة 301 مدفعية والكتيبة 401 سطع الى اللواء خالد ابن الوليد.

وتم التسليم والاستلام بين آمر منطقة طبرق العسكرية وآمر اللواء خالد ابن الوليد وبحضور اللجنة المشكلة لإعداد المستندات التسليم والإستلام بكافة المحتويات الوحدات المذكورة سلفاً.

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