مدير مستشفى جالو: الانفجار أسفر عن إلحاق أضرارٍ بالغة في 4 أقسام

أكد مدير مستشفى جالو المركزي مجد الدين المجبري، أن “الانفجار الذي وقع في المستشفى أسفر عن إلحاق أضرار بالغة في 4 أقسام”.

وقال «المجبري» في تصريح لفواصل، أنه “نتج عن الانفجار تضرر منظومات الأوكسجين والتكييف وأضرار أخرى، وكلها مادية”، مردفًا أن “المستشفى يعمل بنظام شراء الخدمة بقيمة مالية تصل إلى مليون دينار في الشهر”.

وأضاف “لأسباب مالية، تعتبر الخدمة متوقفة من الشركة المشغلة”، معقبًا “نضطر لسداد رسوم شحنة الأدوية المرسلة من المنطقة الشرقية من أهل الخير”.

وأشار «المجبري» إلى أن “المستشفى تعد مقصدا للمرضى من مناطق ومدن الجنوب الشرقي كافة”، موضحًا أنه تم تكليفه بإدارة المستشفى في نوفمبر الماضي، ومنذ تسلّمه لمهمته يعمل على حلحلة كل المختنقات الحاصلة به.

وأكمل “قدمت لوزارة الصحة وديوان المحاسبة تقارير مفصلة عن حجم التجاوزات بالمستشفى”، مضيفًا “أنا موجود حاليا في طرابلس لإنجاز بعض المهام بجهود شخصية”.

تجدر الإشارة إلى أن انفجارًا وقع في مخزن غاز الأكسجين الطبي داخل مستشفى جالو المركزي، اليوم الأحد، وتسبب في حدوث أضرار كبيرة بالمستشفى.

وأفادت مصادر بأن الخسائر الأولية للحادث تجعل نصف المستشفى خارج الخدمة، وذلك دون أي أضرار بشرية.