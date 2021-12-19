عمران: البعثة لا تسعى لحل الأزمة الليبية بل تديرها وفق أهواء الدول المتنفذة فيها ومصالحها

ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران إن البعثة الأممية ومَن وراءها يواصلون تعمّد إقصاء الهيئة ومشروع الدستور على الرغم من فشل ملتقى الحوار الذي صنعته البعثة لضرب المسار الدستوري في التوافق على أي قاعدة دستورية.

عمران اعتبرت في تصريح لمنصة “فواصل” أن النهج المعيب لمجلس النواب في إصدار القوانين الانتخابية المخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وتأييد البعثة لها، وفشل المسار الانتخابي هدفه ضرب المسار الدستوري.

وأضافت: “إن ذلك يُنبِئ بأن البعثة لا تسعى لحل الأزمة الليبية، بل تديرها وفق أهواء ومصالح الدول المتنفذة فيها، عبر استمرار الفوضى ومنع قيام دولة الدستور والمؤسسات”.

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