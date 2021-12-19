افحيمة: إعلان تأجيل الانتخابات ليس من مهام مجلس النواب

قال النائب صالح افحيمة، عضو اللجنة البرلمانية المشكلة للتواصل مع المفوضية بشأن الانتخابات، إن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المحدد لإجرائها ليس من اختصاص مجلس النواب.

وأضاف افحيمة في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بالتعاون مع البعثة الأممية، هما من حددا موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات، بعد أن ضمنت المفوضية العليا للانتخابات مقدرتها على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، وبالتالي، فإن المفوضية هي من يجب أن يعلن عدم قدرتها على القيام بمهامها في حال تعذرها.

وأكد افحيمة أن البرلمان لن يعلن تأجيل الانتخابات، بل سيجتمع بتاريخ 24 ديسمبر ليعلن تعذر إجرائها للليبيين، بناء على التقارير الواردة من المفوضية والجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة إجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها.

يذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، ذكر مؤخراً في تصريحات لوكالة الأناضول أن المفوضية ليست لديها أي مُشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها.

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