نشطاء بنغازي يحذرون من تصعيد الموقف في حال تم تأجيل الانتخابات

الرفض الشعبي لفكرة تأجيل الانتخابات يتصاعد شيئا فشيئا مع قرب الرابع والعشرين من ديسمبر، والذي أصبح يتصدر العناوين الجديدة بسبب عدم جاهزية المفوضية.

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