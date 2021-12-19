ليبيا الان

نشطاء بنغازي يحذرون من تصعيد الموقف في حال تم تأجيل الانتخابات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

الرفض الشعبي لفكرة تأجيل الانتخابات يتصاعد شيئا فشيئا مع قرب الرابع والعشرين من ديسمبر، والذي أصبح يتصدر العناوين الجديدة بسبب عدم جاهزية المفوضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك