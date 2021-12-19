وليامز تعقد اجتماعا موسعاً مع البرلمان ومفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية لبحث مستجدات العملية الانتخابية

أوضحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، أنها عقدت اجتماعاً مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة ريسيدون زيننجا ، ورئيس مجلس النواب المكلّف فوزي نويري ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ووزير الداخلية خالد مازن.
وليامز، وفي تغريدة عبر حسابها بتويتر، قالت: “الاجتماع كجزء من المشاورات واسعة النطاق في مختلف المدن مع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، لدعم الانتخابات لتكون حرة ونزيهة وذات مصداقية”.
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