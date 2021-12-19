الكبير يجتمع بلجنة الميزانية استعداداً للإقفال السنوي 2021

اجتمع الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ظهر اليوم الأحد، بمكتبه مع لجنة الميزانية والإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي.

وبحسب بيان المصرف المركزي، فإن أهم ما تركز عليه الاجتماع هو متابعةً تنفيذ توصيات لجنة الميزانية بمصرف ليبيا المركزي واستعداداً للإقفال السنوي لعام 2021.

وناقش الكبير، ونائبه علي سالم الحبري، في وقت سابق، سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، مع سفراء دول مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إسبانيا ، ألمانيا، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.

وبحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، الخميس الماضي، فإن بحث المستجدات في ملف توحيد مصرف ليبيا المركزي، كان أهم محاور اجتماع الصديق عمر الكبير ونائبه علي سالم الحبري، الأربعاء الماضي، عبر الفيديو مع سفراء دول مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وإسبانيا ، وألمانيا وبحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ضمن مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.

وأحاط كلٌ من المحافظ ونائبه، الحضور بالتقدم الأخير المحرز لدفع عملية إعادة التوحيد بالاستعانة بشركة ديلويت الدولية كمستشار ومساعد .

وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادي EWG، أهمية إعادة توحيد البنك المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأهميتها لاستقرار البلد ومستقبله.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد.

كما أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل الخبراء، وبعض أعضاء الجلسة العامة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن دعمهم لكافة جهود إعادة التوحيد وتقديم المساعدة الفنية، الأمر الذي سيتطلب مزيدًا من المشاورات في الفترة المقبلة.