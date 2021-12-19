وفد مجلس النواب يلتقي مهندس الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا في إسطنبول

التقى وفد مجلس النواب الذي يزور تركيا رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق، مهندس الاتفاق البحري مع ليبيا الأدميرال جهاد يايجي، خلال زيارته إلى مركز الاستراتيجيات البحرية العالمية التركي في إسطنبول.

وقال المركز عبر موقعه على الإنترنت وحسابه على «تويتر»، اليوم الأحد، إن يايجي اطلع وفد مجلس النواب الليبي «المؤيد للمشير خليفة حفتر» خلال اجتماع أمس السبت، على تفاصيل الاتفاق البحري الذي وقعته حكومة الوفاق الوطني مع تركيا في نوفمبر 2019.

وأضاف المركز في تغريدة ثانية أن يايجي أوضح للوفد الليبي مقدار المساحة البحرية التي ستكسبها بلادهم عندما يبرمون اتفاقًا مع تركيا في إطار نهج «الفوز» بين البلدين الجارين، والمساحة التي سيخسرونها إذا لم يوافقوا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

وأكد مركز الاستراتيجيات البحرية العالمية التركي أن الوفد الليبي تلقى خلال اللقاء معلومات مفصلة حول اتفاقية ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري بين تركيا وليبيا، وقالوا: «لقد فهمنا بوضوح أن هذه الاتفاقية في مصلحة ليبيا ولصالحها، وسنقوم بحمايتها».

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وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس عيسى العريبي، وأعضاء المجلس زياد دغيم وإدريس المغربي وبدر النحيب.

وأثارت مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة في 27 نوفمبر 2019 ردود فعل واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، منددة بهذه الخطوة التي جاءت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون العسكري والأمني إبان حرب طرابلس والتوتر في منطقة شرق المتوسط.

ومذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا جرى تسجيلها رسميًّا في سجل المعاهدات لدى منظمة الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الليبية في 4 أكتوبر 2020.

وأجرى وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري الذي يزور تركيا هذه الأيام لقاءات مع كل من الرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس مجلس الأمة مصطفى شنطوب، وعدد من القيادات البرلمانية والمسؤولين الأتراك.

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