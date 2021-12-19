الرياح القوية تتسبب في فصل الشبكتين الغربية والشرقية

العنوان-سرت

أعلنت اللجنة الإعلامية للشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عزل الشبكة الغربية عن الشرقية وخروج بعض وحدات التوليد بقيمة 600 ميغاوات؛ وذلك بسبب فصل في دوائر “سرت – البريقة / سرت – رأس لانوف”.

كما أكد اللجنة فصل في دائرة “الخليج – مصراتة” جهد 400 كيلو فولت، وذلك بسبب عطب في إحدى الموصلات علي الدوائر المذكورة نتيجة الرياح القوية بالمنطقة.

وأشارت الشركة أنه تم اللجوء إلى عمليات طرح الأحمال اليدوي لمدة أربع ساعات على الشبكة الغربية وذلك للمحافظة استقرار الشبكة إلى حين دخول الوحدات.