ضبط أكثر من 300 ألف يورو في طريقها للتهريب عبر معيتيقة

تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي، بمطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، من ضبط 326,500 يورو كانت معدةً للتهريب.

وفي التفاصيل، فإن أعضاء الجهاز ضبطوا 3 نساء تتراوح أعمارهن بين الـ 70 و الـ 27 عاما، ورجل واحد يبلغ من العمر 36 سنة، على صلة بعملية التهريب.

وبحسب الصفحة الرسمية لجهاز الأمن الداخلي على منصة فيسبوك، فقد ضبط المبلغ المالي عند إتمام إجراءات التفتيش بالمطار المذكور للرحلة التابعة لخطوط طيران البراق المتجهة لمطار اسطنبول يوم أمس السبت، لافتةً إلى أنه اتخذت بحق المتورطين الإجراءات القانونية، وأحيلوا للجهات المختصة بالمنفذ.

جديرٌ بالذكر، أن عمليات تهريب العملة تشهد تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يشكل استنزافاً لاقتصاد البلاد المنهك أصلاً.

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