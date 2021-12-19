مشاوات لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث مستجدات الانتخابات

تسود ليبيا حالة من البلبلة حول مصير الانتخابات التي لم تتأجل رسميا حتى الآن رغم أن الأيام التي تفصلنا عن الموعد الذي كان مقررا لعقدها باتت معدودة، في الوقت ذاته تتعالى الأصوات الدولية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لمناقشة آخر المستجدات في ليبيا.

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