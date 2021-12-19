مشاوات لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث مستجدات الانتخابات

تسود ليبيا حالة من البلبلة حول مصير الانتخابات التي لم تتأجل رسميا حتى الآن رغم أن الأيام التي تفصلنا عن الموعد الذي كان مقررا لعقدها باتت معدودة، في الوقت ذاته تتعالى الأصوات الدولية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لمناقشة آخر المستجدات في ليبيا.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير خارجية فرنسا في نيويورك لبحث المسألة الليبية
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
الوطنية للنفط: عون يمارس التضليل للتشويش على عملنا
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
ضبط أكثر من 300 ألف يورو في طريقها للتهريب عبر معيتيقة
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
العلم: التصريحات المتداولة لستيفاني وليامز حول خارطة طريق جديدة مضللة وغير صحيحة جملةً وتفصيلاً
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك