مندوب ليبيا بالجامعة العربية يبحث مع نظيره المصري  سبل تطوير العلاقات الثنائية

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، بالمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية السفير محمد أبو الخير بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي بداية اللقاء، قدم السفير محمد أبو الخير، واجب التهنئة للسفير عبد المطلب ثابت، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مندوباً دائماً لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية.

واستعرض المندوبان “العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والشقيقة دولة ليبيا، مؤكداً على أهمية مواصلة وتدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين”.

من جانبه أشاد السفير عبدالمطلب ثابت، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من قوة ومتانة على كافة الاصعدة، مُستعرضاً سُبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الجارين.

ونوه «ثابت» فى ختام اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.