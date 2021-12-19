ملف الانتخابات على طاولة وليامز والنويري والسايح ومازن

اجتمعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ووزير الداخلية خالد مازن.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» إن الاجتماع حضره القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا.

– الانتخابات محور لقاءات وليامز في بنغازي

– وليامز تطلع بوشناف على مهمتها في ليبيا

– منهم الدبيبة وحفتر وباشاغا.. وليامز تلتقي عددا من المرشحين للرئاسة والبرلمان

وأضافت أن الاجتماع «يأتي كجزء من المشاورات الواسعة التي أجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية».

وبدأت وليامز مشاوراتها فور وصولها إلى العاصمة طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، حيث التقت عددًا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المدينة والمجلس الأعلى الدولة.

والجمعة الماضي، وصلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، إلى مدينة بنغازي لاستكمال المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا