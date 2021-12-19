الوطنية للنفط تتهم عون بالتعدي على الصلاحيات

العنوان-طرابلس

اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط وزير النفط والغاز محمد عون بالإصرار على تعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة.

وذلك ردًا على استمرار وزارة النفط في الحديث عن قرار إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل بتاريخ 14 أكتوبر 2021.

وأشارت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، إلى أن هيئة الرقابة الادارية وهي أعلى سلطة رقابية في البلاد كانت قد قضت وفق كتابها رقم (7596-21) المؤرخ في 25 أكتوبر 2021، ببطلان قرار وزير النفط واعتبرت الهيئة أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وأنه والعدم سواء وذلك نظرًا لصدوره من غير مختص.

وأعادت المؤسسة التذكير بتأكيدها في عدة مناسبات ببطلان هذه القرارات المعيبة التي يصدرها الوزير بدوافع شخصية أكثر من مهنية، واصفة ذلك بأنه ينم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة والذي حدد صلاحيات الجميع دون استثناء.

ولفتت المؤسسة إلى أنها لن تسمح لأي كان باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات.