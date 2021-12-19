مؤسسة النفط تصف قرار إقالة صنع الله بـ “المعيب”

أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن هيئة الرقابة الإدارية كانت قد قضت وفق كتابها رقم “7596-21” الصادر في 25 من أكتوبر الماضي، ببطلان قرار وزير النفط والغاز محمد عون القاضي، بإقالة رئيسها مصطفى صنع الله.

وردت المؤسسة، على ما وصفته باللغط والمغالطات القانونية بشأن إيقاف رئيسها منتصف أكتوبر الماضي، بأن هيئة الرقابة الإدارية اعتبرت أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون، وأنه والعدم سواء لصدوره من غير مختص.

واتهمت المؤسسة وزير النفط والغاز، بإصدار قرارات معيبة بدوافع شخصية أكثر من أن تكون مهنية، لغرض التشويش على عملها، لافتة إلى احتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية إلى استمرار الإنتاج، وتحقيق أعلى إيرادات بحسب ما أوردته المؤسسة عبر موقعها الرسمي على منصة فيسبوك.

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