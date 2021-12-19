وقفة مطالبة بالحقوق لهيئة التدريس بالمعهد الفني وادي عتبة

طالب العاملون والموظفون وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد الفني المتوسط التقني وادي عتبة، خلال وقفة احتجاجية وتضامنية مع زملائهم في النقابات والمعاهد الفنية، طالبوا بحقوقهم الشرعية كزيادة المرتبات والعلاوات المستحقة ومنح الامتحانات المتوقفة منذ عشر سنوات.

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