وقفة مطالبة بالحقوق لهيئة التدريس بالمعهد الفني وادي عتبة

طالب العاملون والموظفون وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد الفني المتوسط التقني وادي عتبة، خلال وقفة احتجاجية وتضامنية مع زملائهم في النقابات والمعاهد الفنية، طالبوا بحقوقهم الشرعية كزيادة المرتبات والعلاوات المستحقة ومنح الامتحانات المتوقفة منذ عشر سنوات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
شركة SAIC الصينية تتعاون مع جنرال موتورز
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مؤسسة النفط تصف قرار إقالة صنع الله بـ “المعيب”
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الوطنية للنفط تتهم عون بالتعدي على الصلاحيات
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
ملف الانتخابات على طاولة وليامز والنويري والسايح ومازن
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك