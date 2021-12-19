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مصدر بالسفارة الأمريكية: مصير ليبيا وانتخاباتها يقرره الليبيون وحدهم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

فند مصدر مطلع بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا ما تتداوله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن التدخل الأمريكي في الشؤون الليبي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الليبية، إن ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة”.

وأضاف المصدر أن “مصير ليبيا وانتخاباتها يقرره الليبيون وحدهم لا غير وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة دوما”.

وجددت السفارة الامريكية دعوتها إلى كافة وسائل الاعلام المحلية والأجنبية لاستسقاء الأخبار من مصدرها الوحيد وهو سفارة الولايات المتحدة الامريكية سواء عبر ما تنشره على موقعها الإلكتروني أو من خلال الاتصال المباشر بقسم العلاقات بالسفارة.

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قناة ليبيا الحدث

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