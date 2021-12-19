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البدري يناقش آلية حل مشاكل المرضى الليبيين في الأردن

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً بمقر السفارة الليبية في المملكة الأردنية الهاشمية، مع الدكتور عزام إبراهيم المدير العام للمركز العربي الطبي وامحمد غانم المنسق المالي بالمركز العربي الطبي .

جاء ذلك بحضور المستشار المالي أبوبكر عبد الحفيظ ورئيس المكتب الصحي وليد الجيلاني وأكرم القشطي رئيس وحدة الشؤون الطبية بالمكتب الصحي.

وتناول الاجتماع، آلية حل المشاكل المتراكمة والمديونية العالقة، إضافة إلى مناقشة استقبال الحالات المستعصية من المرضى الليبيين المتواجدين في الأردن، والموافقة على استقبالهم من قبل المركز العربي الطبي في عمان.

وأعرب السفير، عن شكره وامتنانه وتقديره لإدارة المركز العربي الطبي لتجاوبهم السريع وتعاونهم مع الجانب الليبي .

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صحيفة الساعة 24

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