اتفاقية ليبية مع تركيا للتعاون في مجال التعليم

شهدت مدينة إسطنبول التركية -اليوم الأحد- توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التعليم بين ليبيا وتركيا .

وقع عن الجانب الليبي “موسى المقريف”،وزير التربية والتعليم ، وعن الجانب التركي وزير التعليم محمود أوزر، الذي أشار إلى أهمية نقل التجربة التركية في مجال التعليم التقني والمهني للجانب الليبي.

وأكد وزير التربية والتعلم موسى المقريف في كلمة له أثناء مراسم التوقيع على رغبة الحكومة في تعزيز سبل التعاون المشترك مع أنقرة بمختلف المجالات”.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم توقيع هذه الاتفاقية بين ليبيا وتركيا التأمت على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، المقامة حالياً في مدينة إسطنبول.

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