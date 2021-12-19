وزارة الداخلية تُعلن إحصائية بضبطيات فرع الدعم المركزي طرابلس خلال الفترة الأخيرة من العام الحالي

طرابلس 19 ديسمبر 2021 (وال)- أعلنت وزارة الداخلية إحصائية بالمطلوبين في عدة قضايا خلال الفترة الأخيرة لسنة 2021 م، وذلك ضمن الجهود الأمنية في ضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة.

وأوضحت الوزارة – في بيان لها اليوم الأحد – أن فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس ضبط ( 45 ) شخصًا مطلوبين على ذمة عدد من القضايا، منها خيانة أمانة وسرقة بالإكراه وتزوير وتجارة الخمور والمخدرات .

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة كافة المقبوض عليهم لجهات الاختصاص والنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم . (وال)

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