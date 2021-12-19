الجيش الإثيوبي يستعيد "البلدة التاريخية" من قبضة المتمردين

قالت وسائل إعلام رسمية، الأحد، إن الجيش الإثيوبي سيطر مجددا على بلدة “لاليبيلا” المشهورة بكنائسها الصخرية، وعرضت صورا لنائب رئيس الوزراء أثناء زيارته للموقع.

ولم يتضح متى استعادت القوات الحكومية السيطرة على البلدة، التي تتمتع بأهمية روحية بالنسبة لملايين المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين.

وتبدلت السيطرة على هذه البلدة عدة مرات، خلال الصراع الدائر بين الجيش الإثيوبي والقوات المتمردة من إقليم تيغراي الشمالي.

وسيطرت قوات تيغراي على البلدة في أغسطس، لكن الجيش الإثيوبي استعاد السيطرة في بداية ديسمبر، في حملة عسكرية مستمرة إلى الآن، أجبرت القوات المتمردة على الانسحاب.

ومنذ نهاية أكتوبر الماضي، أكد كل من الطرفين عن تحقيق تقدم كبير على الأرض، وتغيرت الجهة المسيطرة على بعض المدن مرات عدة.

واستولى المتمردون الأحد الماضي مرة أخرى على مدينة لاليبيلا الرمزية، التي تضم أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، بعد 11 يوما من إعلان الحكومة أنها استعادت السيطرة عليها.