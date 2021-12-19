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البيوضي: يجب تحديد موعد نهائي للانتخابات وإعلان القوائم النهائية للمترشحين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن “القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية، وفقا لنص المادة 43 فإن مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات وخلال 30 يوما من تعطل الإجراءات يحددان مجتمعين موعدا جديدا للانتخابات”.

وأضاف «البيوضي» في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “وعليه فإن كامل الإجراءات السابقة صحيحة قانونا ويجب الآن توحيد موعد نهائي، وبات وإعلان القوائم النهائية للمرشحين الرئاسيين”.

وأوضح؛ “الانتخابات لم تلغى ولن نقبل بتمرير الصفقات على حساب وحدة الأمة وكيانها”، معقبا؛ “فقد آن الأوان لليبيا جديدة قوية وقادرة محررة ومستقلة ومستقرة”.

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صحيفة الساعة 24

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