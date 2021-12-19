لبحث مستجدات العملية الانتخابية.. وليامز تلتقي النويري والسايح في بنغازي

العنوان-بنغازي

عقدت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع رئيس البرلمان المكلّف فوزي النويري ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وبحسب بيان وليامز عبر صفحتها بـ تويتر، يأتي الاجتماع لبحث مستجدات العملية الانتخابية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي وزير الداخلية خالد مازن.

وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها، إلا أن شبح التأجيل يلوح في الأفق؛ خاصة بعد تأخير مفوضية الانتخابات إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وتلويحها باتخاذ قرارات قضائية وقانونية.

ولم تعلن المفوضية العليا للانتخابات، حتى الآن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد جولات من الطعون والاستئناف على القائمة الأولية للمرشحين.

ومن جانبه كشف رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات، الهادي الصغير، أن تأجيل الانتخابات بات أمرًا محسوما وواقعًا .. ولكن لا أحد يمتلك الشجاعة للإعلان عن التأجيل بشكل رسمي.