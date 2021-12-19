المعايير والضوابط ..محور اجتماع فريق لجنة معايير السياحة الميسرة

ناقش فريق اللجنة المكلفة بإعداد دليل معايير السياحة الميسرة، مع فريق الخبراء بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، لائحة معايير اشتراطات وضوابط السياحة الميسرة.

وشهد اللقاء الذي عقد اليوم الأحد، عرضاً ضوئياً تضمن أعمال اللجنة ومستجدات إعداد الدليل الذي يحوي 159 نقطة تييسير حول معايير الوصول، والتواصل الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمرافق الخدمات السياحية.

وشمل برنامج العرض، التعريف بالسياحة الميسرة ومفهومها، وأبرز أهدافها وفوائدها على مقدمي الخدمات والمجتمع بصورة عامة، فضلاً عن التحديات التي تواجه انتشار المفهوم وتطبيقه على أرض الواقع، إضافة إلى عرض نماذج عن منظومة التيسير، والخطوات المتبعة في إعداد الدليل، وآليات عمل فريق قادة الوصول والتواصل، ونتائج أعمال الزيارات الميدانية، وتقييم المرافق الخدمية.

واختتم اللقاء بمناقشة أهم البنود الواردة في الدليل تمهيدا لاعتماده بما يتوافق مع متطلبات الأفراد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

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