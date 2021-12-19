الطبلقي: إعلان تأجيل الانتخابات أمر فني يخص المفوضية

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، الأحد، إن المجلس سيعقد جلسة في 27 ديسمبر الحالي؛ لمناقشة العراقيل التي سببت تأجيل الانتخابات، نافية عقد جلسة غدا الاثتين.

وأكدت الطبلقي، في تصريحات صحفية، أن الإعلان عن تأجيل الانتخابات أمر فني يخص المفوضية، ويجب عليها أن تخرج وتعلن عنه، مضيفة أن مجلس النواب ليس من صلب عمله الإعلان عن تأجيل الانتخابات، وأن عمله إصدار القوانين ومناقشتها وتعديلها.

وفي سياق متصل قالت الطبلقي، إنه من المفترض أن تقترح المفوضية على مجلس النواب 3 تواريخ جديدة لإجراء الانتخابات، ويختار بعدها المجلس أحدها لموعد الانتخابات.

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