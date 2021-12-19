السلامة الوطنية تعثر على 146 قذيفة بمنزل مواطن بورشفانة

العنوان-ورشفانة

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأحد، عثورها على 146 قذيفة بمنزل أحد المواطنين بمنطقة ورشفانة، وجرى نقلها إلى مكان مخصص لتجميع المخلفات.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر فيسبوك: “إن غرفة الاتصالات بهيئة السلامة الوطنية تلقت بلاغًا من قسم هيئة السلامة الماية بالمنطقة الغربية بوجود متفجرات بمنزل أحد المواطنين بمنطقة ورشفانة”.

وانتقلت فرقة فنية بإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بالمنطقة الغربية على الفور إلى المكان وجرى تجميعها ونقل المخلفات إلى المكان المخصص لتجميع المخلفات لمعالجتها لاحقًا.