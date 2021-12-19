ملف الانتخابات .. لقاءات مكثفة للمستشارة الأممية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، اجتماع مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري .. ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ووزير الداخلية خالد مازن.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن الاجتماع حضره القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا.

مشاورات واسعة

وأضافت أن الاجتماع يأتي كجزء من المشاورات الواسعة التي أجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية .

وبدأت وليامز مشاوراتها فور وصولها إلى العاصمة طرابلس مطلع الأسبوع الماضي .. وحيث التقت عددًا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة، واجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المدينة والمجلس الأعلى الدولة.

والجمعة الماضي، وصلت وليامز، إلى مدينة بنغازي لاستكمال المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية.

لقاءات مكثفة

والتقت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز بعدد من المرشحين الرئاسيين بينهم، المشير خليفة حفتر وعبدالحميد الدبيبة و فتحي باشاغا .

وقالت وليامز، في تغريدات عبر حسابها على تويتر، إنها التقت بمجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين .. بينهم عدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين، في طرابلس ومصراتة وبنغازي.

لقاء المزيد من المرشحين

ونشرت صورا لمن التقتهم من المرشحين للانتخابات الرئاسية (..) بينهم المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وأكدت وليامز أنها تعتزم لقاء المزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المُضي قدماً.

وناقشت المستشارة ستيفاني وليامز مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، خلال لقائهما في مقر الأمم المتحدة ببنغازي، آخر التطورات في ليبيا و أطلعته على مهمتها بصفتها الجديدة.