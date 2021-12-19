تساؤلات حول الإضافة التي يمكن أن تقدمها وليامز للبلاد

أجرت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، على مدار الأسبوع الماضي اجتماعات مع جميع الأطراف الليبية بهدف وضع خارطة طريق حتى موعد الانتخابات المقرر عقدها في ال24 من ديسمبر، والمرجح تأجيلها، فهل ستتمكن وليامز من إثراء الملف الليبي.
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قناة ليبيا
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