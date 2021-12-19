ليبيا الان

تساؤلات حول الإضافة التي يمكن أن تقدمها وليامز للبلاد

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، على مدار الأسبوع الماضي اجتماعات مع جميع الأطراف الليبية بهدف وضع خارطة طريق حتى موعد الانتخابات المقرر عقدها في ال24 من ديسمبر، والمرجح تأجيلها، فهل ستتمكن وليامز من إثراء الملف الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك