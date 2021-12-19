البعثة الأوروبية تدعو لتحسين ظروف المهاجرين في ليبيا

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إلى تحسين ظروف المهاجرين في البلاد وإيقاف الانتهاكات وملاحقة شبكات تهريب البشر الإجرامية ومحاسبتها.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الموافق الثامن عشر من ديسمبر، أشار إلى أن أكثر من ستمائة ألف مهاجرٍ يعملون في ليبيا ويساهمون في ازدهار المجتمعات المضيفة لهم، مجدداً التزام البعثة بالعمل لتحسين حماية حقوق المهاجرين ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تستغل الأشخاص أثناء التنقل، بالإضافة إلى مساعدة من يرغبون في العودة إلى ديارهم من خلال برنامج العودة الطوعية.

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