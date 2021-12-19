دعوات لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن ليبيا

قال موقع “سكاي نيوز عربية”، إنه تجري الآن الأطراف العالمية والإقليمية مشاورات حول عقد مجلس الأمن الدولي جلسة قد تحمل صفة “الطارئة” لبحث آخر المستجدات في ليبيا، بعد تزايد المؤشرات على تأجيل الانتخابات المرتقبة في 24 من ديسمبر الجاري.

وتابع الموقع، في تقرير له، “من المقرر أن يحضر الجلسة المقترحة، المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل، يان كوبيش، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، لتقديم إحاطة بآخر التطورات”، بحسب معلومات حصل عليها موقع “سكاي نيوز عربية” من مصادر داخل المجلس في نيويورك.

ومن المرتقب أن تتطرق الجلسة المرتقبة لأسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات، وما إن كان هناك طرف سياسي تسبب في هذا التعثر.

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