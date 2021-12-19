اقعيم: سيتم تشكيل لجنة لرفع شكوى رسمية ضد رئاسة حكومة تسيير الأعمال  لتجاهلها تنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2019م

عقد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، الأحد، اجتماعا طارئا للمُطالبة بحقوق أعضاء الشُرطة وتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2019، بحضور قيادات ومُديري الأمن والإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية والأقسام وكبار الضُباط بالمنطقة الشرقية والجنوبية شرقية بفندق تيبستي ببنغازي.

واتفق الحاضرون، بحسب المكتب الإعلامي لوكيل الوزارة، على “تشكيل لجنة لرفع شكوى رسمية ضد رئاسة حكومة تسيير الأعمال لتجاهلها تنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2019م كاملاً رغم تعديله واعتماده مُنذ عامين إضافةً إلى عدم الإنصاف فيما يخص ترقيات عدد من كبار الضباط بالمنطقة الشرقية أسوة بزملائهم في المنطقة الغربية”.

وأكد اقعيم بأنه سيتم إعداد مذكرة بالخصوص موجّهة إلى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني ليقوم بدوره بإحالتها إلى رئاسة مجلس النواب الجسم التشريعي في البلاد والمخوّل بإصدار القوانين.