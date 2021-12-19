حمزة لوزير التعليم: كفاك كذبا واعترف بتقصيرك وفشلك واستقيل من منصبك إذا لزم الأمر

انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، وزير التعليم موسى المقريف، حول تبريره لتأخر طباعة الكتب المدرسية معتبراً إياها استهانة بعقول الليبيين.

وقال حمزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”: ”كم ‏أشمئز من المسؤول الذي يستهين بعقول الليبيين”.

وأضاف: ”وزير ‎التعليم يبرر تأخر طباعة ‎الكتب المدرسية إلى عملية توحيد المناهج بين الشرق والغرب، بينما عملية التوحيد انتهت قبل 6 أشهر بحسب تصريح له.”

وخاطب حمزة، وزير التعليم قائلا: ”كفاك كذبا واعترف بتقصيرك وفشلك واستقيل من منصبك إذا لزم الأمر”.

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