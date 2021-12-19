توقعات حالة الطقس في ليبيا لهذه الليلة ويوم الاثنين

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان يتحرك المنخفض الجوي نحو شرق المتوسط ويبتعد تدريجيا عن بلادنا وبالتالي تستقر الاجواء نسبيا .

ومن المتوقع الليلة بحسب التقرير ان تستمر السحب المنخفضة والامطار على ساحل سرت والخليج واجدابيا وسهل بنغازي إلى الجبل الاخضر وطبرق ، وتصحبها احيانا سحب رعدية بالساحل الشرقي وتهاطل زخات التبروري .

ووفقا للتقرير احتمال ايضا ان تشهد بعض مناطق الجبل الاخضر زخات من الثلوج الليلة وتبدا الفرص تضعف تدريجيا. مشيراً إلى أن الطقس في المناطق الغربية مستقر مع امتداد مرتفع جوي ايضا يؤثر على اغلب مناطق الوسط والجنوب ونتوقع اجواء مستقرة بالايام القادمة وتميل الدفيء نهارا

وبحسب الخبراء تبدا تاثيرات المنخفض الجوي تتقلص من الغد وتستقر الاجواء في مناطق الخليج حتى جنوب بنغازي .

بينما نتوقع ان تستمر السحب المنخفضة مع تيارات شمالية على بنغازي والجبل الاخضر وطبرق وامساعد. مع امطار متوقعة باليومين القادمين تتركز خاصة بالجبل وساحل طبرق .

ووفقا للخبراء من المتوقع استقرار تدريجي للطقس من مساء الثلاثاء والاربعاء للاجواء شرق البلاد . والله اعلم.