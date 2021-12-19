السنوسي إسماعيل: تأجيل الانتخابات يفقدنا آمال بناء الدولة المدنية

قال الناطق السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل الشريف، إن تأجيل الانتخابات يمثل وأدًا لأمل الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة، على حد قوله.

وزعم إسماعيل، في تصريحات لموقع “عربي21” الممول من قطر، أن الحل في فتح حوار بين المترشحين للرئاسة مع بعثة الأمم المتحدة، ودعم مفوضية الانتخابات؛ لتتجاوز العراقيل القانونية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لإعلان قائمة نهائية تتوافق تمامًا مع خريطة الطريق وقانون الانتخابات الرئاسية.

وشدد على ضرورة تسريع تلك الإجراءات قبل فقد عامل الزمن المهم جدا في هذه المرحلة، على حد ادعائه.

وأكد: “لو أمكن قصر التأجيل على مدة وجيزة من أسبوعين إلى شهر على الأكثر، فهذا تأجيل لن يؤثر على التزامات خريطة الطريق المتفق عليها، أما التأجيل لأمد طويل أو مفتوح، فسيدخل البلاد إلى المجهول”.