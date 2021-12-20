بن شرادة : المتمرسين خلف السلاح يتحملون مسؤولية فشل المسار الانتخابي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن من يتحمل مسؤولية فشل المسار الانتخابي هو المسلحين المتمترسين خلف السلاح .. ومجلس النواب أيضاً.

وأوضح بن شرادة لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن 25 مليون قطعة سلاح منتشرة في أرجاء البلاد .. تحت يد مسلحين شرق وغرب وجنوب البلاد زادت الوضع سوءاً (..) خصوصاً في ظل الانقسام والفجوة التي كانت بين الليبيين طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن مجلس النواب اخطئ وظهر بتشريعات غير متفق عليها، ولو كان متفق عليها لكان التوتر أقل .. والأهم من ذلك عدم وجود الثقة بين الليبين، فالحقيقة إلى هذه اللحظة لم يكون هناك أي حوار أو توافق مبني على ثقه، وكل الحوارات كانت مبنية على مناصب اصطفافات وقتية من أجل المال ومكاسب شخصية ومناصب، ونهب للدولة والوطن، والنهاية المتوقعة ستكون الفشل.

وعن تحميل البعثة جانب من المسؤولية، علق بن شرادة عن ذلك بقوله : “البعثة لديها تاريخ طويل بخصوص المشاكل حول العالم ولم تحل إي إشكالية.. ولكن اللوم يقع على عاتق الليبيين.

وذكر أن الكل ساهم في فشل المسار الانتخابي، عندما أصدر البرلمان قوانين معيبة ووجد ضالته من يريد عرقل من جهة أخرى .. وأطراف النزاع السياسية وحاملي السلاح، فالكل ساهم في هذا الفشل.