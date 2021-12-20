المؤسسة الوطنية للنفط ترفض قرار عون بإيقاف صنع الله

أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن هيئة الرقابة الإدارية قضت ببطلان قرار وزير النفط، محمد عون، بإيقاف مصطفى صنع الله، واعتبرت أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون.

جاء ذلك خلال بيان أعلنته المؤسسة، اتهمت خلاله الوزير عون بإصدار قرارات معيبة بدوافع شخصية تنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة، مؤكدة أنه تعدى صلاحياته، ومارس سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة، حسب البيان.

وعليه أكدت المؤسسة أنها تحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها وعدم السماح لأي أحد باختراقها أو تسييسها.

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