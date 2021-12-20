برعاية القيادة العامة.. بنغازي تشهد حفل ختام جائزة ليبيا المحلية التاسعة والعشرين لحفظ وتجويد القرآن الكريم والأولى في حفظ السنة النبوية

شهدت مدينة بنغازي، أمس الأحد، حفل ختام جائزة ليبيا المحلية التاسعة والعشرين لحفظ وتجويد القرآن الكريم والأولى في حفظ السنة النبوية، الذي أقامته الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ورعته القيادة العامة للقوات المسلحة.

وحضر الحفل لفيف عسكري رفيع المستوى، حيث تحصل عبدالله محمد العبيدي من مكتب أوقاف بنغازي على الترتيب الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً وتحصل على الترتيب الثاني عبدالسلام فتحي العمروني من مكتب أوقاف الأبيار، والثالث صهيب عبدالكريم الحبوني من مكتب أوقاف الجبل الأخضر، والرابع عبدالله أبوالقاسم اقزيمة من مكتب أوقاف الزاوية، والخامس عبدالعزيز مخلوف ملوقة من مكتب أوقاف زليتن، والسادس عمار إبراهيم المسماري، من مكتب أوقاف بنغازي، والسابع يحي فضيل ناجي من مكتب أوقاف الكفرة، والثامن إبراهيم إدريس إبراهيم ، من مكتب أوقاف الجبل الأخضر، والتاسع سعد علي الشبلي من مكتب أوقاف قمينس، والعاشر عبدالهادي حسين فينوش من مكتب أوقاف درنة.

أما في جانب حفظ النصف الأخير من القرآن الكريم فتحصل أحمد امراجع إبراهيم من مكتب أوقاف الجبل الأخضر على الترتيب الأول وتلاه فرج عادل فرج من مكتب أوقاف بنغازي، ومحمد إبراهيم عمر من مكتب أوقاف الزاوية، وسند عبدالرحمن المريبي من مكتب أوقاف الزهراء، وعبدالجليل حسين يونس من مكتب أوقاف سرت.

أما في جانب حفظ الربع الأخير من القرآن الكريم فتحصل عبدالرحمن أبوبكر بوعجيلة من مكتب أوقاف مزدة على الترتيب الأول وتلاه كل من حذيفة الصغير ضو، من مكتب أوقاف سرت، وموسى عبدالسلام عوام من مكتب أوقاف اجخرة، وعبدالله أحميد محمد من مكتب أوقاف الجفرة، وعبدالمالك فرج عوض، من مكتب أوقاف بنغازي.

كما تم تكريم شخصية العام لجائزة ليبيا المحلية التاسعة والعشرين الشيخ المقرئ أحمد المهدي عبدالجليل.

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