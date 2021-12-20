حمزة لـ«المقريف»: ‏أشمئز منك لاستهانتك بعقول الليبيين

انتقد أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، موسى المقريف وزير التعليم في حكومة الوحدة المؤقتة، حول تبريره لتأخر طباعة الكتب المدرسية معتبراً إياها استهانة بعقول الليبيين.

وقال حمزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” كم ‏أشمئز من المسؤول الذي يستهين بعقول الليبيين”.

وأضاف:” وزير ‎التعليم يبرر تأخر طباعة ‎الكتب المدرسية إلى عملية توحيد المناهج بين الشرق والغرب، بينما عملية التوحيد انتهت قبل 6 أشهر بحسب تصريح له.”

وخاطب حمزة، وزير التعليم قائلا:” كفاك كذبا واعترف بتقصيرك وفشلك واستقيل من منصبك إذا لزم الأمر”.

يُذكر أن المُتحدث باسم نقابة المعلمين أشرف أبوراوي، قال في تصريح صحفي، الأربعاء الماضي، إن وزير التعليم سحب الصلاحيات من مركز المناهج الذي كان معنيا بالتعاقد مع الشركات لطباعة وتوريد الكتب المنهجية، مؤكداً أنه من تجب محاسبته هو وزير التعليم، فالميزانية وكل الصلاحيات لديه.