ويليامز تلتقي النويري والسايح ومازن لبحث العملية الانتخابية

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن لقاءً جمعها اليوم الأحد مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة رايزدون زيننجا، ورئيس مجلس النواب بالإنابة فوزي نويري، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ووزير الداخلية خالد مازن.

ويأتي الاجتماع، حسب ويليامز، في إطار المشاورات الواسعة التي تجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.

يذكر أن ويليامز قد زارت عدة مدة ليبية منذ تسلمها مهامها في 7 ديسمبر الجاري، آخرها زيارة قبل يومين إلى بنغازي التقت خلالها رئيس المجلس التسييري في المدينة

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