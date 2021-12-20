ليبيا الان

ويليامز تلتقي النويري والسايح ومازن لبحث العملية الانتخابية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن لقاءً جمعها اليوم الأحد مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة رايزدون زيننجا، ورئيس مجلس النواب بالإنابة فوزي نويري، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ووزير الداخلية خالد مازن.

ويأتي الاجتماع، حسب ويليامز، في إطار المشاورات الواسعة التي تجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.

يذكر أن ويليامز قد زارت عدة مدة ليبية منذ تسلمها مهامها في 7 ديسمبر الجاري، آخرها زيارة قبل يومين إلى بنغازي التقت خلالها رئيس المجلس التسييري في المدينة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك