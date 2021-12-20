مهددين بالعصيان المدني .. أهالي بنغازي يرفضون تأجيل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

خرج مئات المواطنين اليوم الأحد، في مظاهرات بمدينة بنغازي، وذلك رفضا لتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وشارك عدد من القوى الوطنية والأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني ونقابة عمال ليبيا، في المظاهرات .. رافعين شعارات تطالب بمعاقبة المعرقلين لتنظيم الاستحقاق الانتخابي في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

مستقبل أفضل

كما طالب المتظاهرون السلطات بالسير بعجلة الانتخابات إلى الأمام للخروج بليبيا من النفق المظلم والمضي بها قدما نحو مستقبل أفضل.

وتسود حالة من الإحباط على الشارع الليبي لعدم الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقا، والذي يحل بعد أيام قليلة.

إرادة الشعب

إلى جانب ذلك، أكدت منظمات المجتمع المدني في الشرق في بيان لها: إن “ما يحدث هو محاولة التفاف على إرادة الشعب الليبي” .. مشددة على ضرورة عدم إزاحة الانتخابات عن موعدها المحدد .. كما حمل المجتمع الدولي النتائج المترتبة على عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وهددت المنظمات المدنية، باستمرار الاحتجاجات السلمية وصولا للعصيان المدني في حال عدم الاستجابة لمطالب الشعب الليبي، وتأجيل الانتخابات.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية، يوم 22 ديسمبر، لاتخاذ القرار المناسب بشأن تأجيل الانتخابات بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المكلفة في وقت سابق بمتابعة الأمر مع المفوضية.