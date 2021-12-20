ليبيا الان

الشركسي: لابد من اجتزاز  الداء من جذوره بتغيير الصديق الكبير

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار السياسي، إن التغيير الذي سيصاحب الحكومة يجب أن يلتزم بموعد قريب جدا للانتخابات، لايحق لأحد الانقلاب على الإرادة الشعبية.

وأضاف الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” يجب أن يجتث الداء من جذوره،  يجب تغيير الصديق الكبير تزامنا مع التغيير القريب للحكومة، الكبير  هو بيت الداء ومكمن الخطر، لولاه لما استطاع الدبيبة العبث بأموال البلد”.

وكان عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، قد قال في تصريحات لموقع “العربي 21” الممول من قطر، إن “أي محاولة لخلق خارطة طريق جديدة، وتأجيل بعيد للانتخابات، سواء كانت محاولة محلية أو دولية، هو انقلاب واضح على الإرادة الشعبية المتمثلة في اثنين مليون ونصف مليون ليبي استلموا بطاقتهم الانتخابية”.

وأكد الشركسي، في تصريحاته أن “مجلسي النواب والدولة هما المستفيدان من إطالة الأزمة، وأن هذه الأجسام أصبحت وبالا على الشعب، وسبب دمار البلد، وأضف إليهم مؤخراً حكومة الدبيبة التي تنتهي ولايتها قريبا”.

وأضاف: “إزاحة قريبة جدا للانتخابات، مع تغيير حكومة الدبيبة، وإنتاج حكومة مصغرة محايدة تُشرف فقط على العملية الانتخابية، أمران غاية في الأهمية لمن يبحث عن استقرار الدولة الليبية”.

الوسوم

الانتخابات التغيير الحكومة الشركسي موعد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك